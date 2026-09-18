İzmir'in Bergama ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticileri sarsan olağanüstü bir tedbir kararı devreye sokuldu. Bölgedeki bir beside tespit edilen ve tehlikeli bir virüs olan "Mavi Dil" hastalığı nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü acil kodla harekete geçti. Virüsün yayılımını kesmek amacıyla Yenikent merkezli olmak üzere çevredeki tam 15 mahalle kapsama alındı ve bölge 45 gün boyunca karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı karantina süresince, köyler arası hayvan nakilleri ve izinsiz pazarlamalar tamamen durduruldu.

“HAYVANLARI MERAYA ÇIKARMAK BİLE SIKINTILI”

Karantina kararının ardından tedirginlik yaşayan mahalle sakinlerinden besici Ahmet Uçar, "Sabah muhtardan gelen bildirimle neye uğradığımızı şaşırdık. Ahırdaki hayvanlarımız bizim her şeyimiz, gözümüz gibi bakıyoruz. Sineklerden geçtiğini duyunca daha da endişelendik. Şimdi 45 gün boyunca hayvanı değil başka yere götürmek, meraya çıkarmak bile sıkıntı. İnşallah bu süreçte zayiat vermeden, hastalığı atlatırız. Yetkililer sürekli denetime geliyor ama hepimizin eli koynunda kaldı” dedi.

İNSANLARA BULAŞMIYOR AMA DİLİ MORARTIYOR

Bölge halkı arasında paniğe yol açan Mavi Dil hastalığıyla ilgili uzmanlar rahatlatıcı bir açıklama yaptı. Virüsün kesinlikle insanlara bulaşmadığını belirten uzmanlar; koyun, keçi ve sığır gibi hayvanları hedef alan hastalığın adını, enfekte olan hayvanların dilinin şişip morarmasından aldığını aktardı. Bulaşma ise hayvandan hayvana temasla değil, "tatarcık" olarak bilinen kan emici minik sineklerin ısırmasıyla gerçekleşiyor. Nemli havalarda hızlı yayılan bu tehlikeye karşı yetkililer, hayvanlarında aşırı salya, ağızda şişlik ve topallama gören yetiştiricilerin zaman kaybetmeden veteriner birimlerine başvurması gerektiğini vurguluyor.

İŞTE KARANTİNAYA ALINAN MAHALLELER

Virüsün izole edilmesi için karantinaya alınan yerleşim yerleri şunlar: Karantina uygulanacak mahalleler şöyle: Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere ve Kazıkbağları.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi Dil hastalığı; koyun, keçi, sığır ve deve gibi geviş getiren hayvanlarda görülen viral ve enfeksiyöz bir hayvancılık hastalığıdır. Bu hastalık hayvandan hayvana doğrudan temas veya solunum yoluyla bulaşmaz. Virüsün yayılması, halk arasında "tatarcık" olarak bilinen minik kan emici sineklerin hasta bir hayvanı ısırdıktan sonra sağlıklı bir hayvanı ısırmasıyla gerçekleşir. Mavi Dil hastalığı zoonotik bir virüs değildir, yani kesinlikle insanlara bulaşmaz. Et veya süt tüketimi üzerinden de insan sağlığı üzerinde herhangi bir tehdit veya risk oluşturmaz.