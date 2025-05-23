Yunanistan medyası, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Veterinerlik Müdürlüğü’nün son resmi açıklamasını yayınladı.

Hastalığın Türkiye sınırına dayandığı ve hızla yayılan çiçek, hastalığının tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Yetkililerin tahminlerine göre, bölgede dağınık vakaların görülmeye devam etmesi nedeniyle hastalığın gelecekteki seyri hakkında kesin bir tahmin yapılamıyor. Genel olarak, yeni vaka sıklığı ve sayısında göreceli bir azalma olduğu belirtiliyor.” Denildi.

80 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Şu ana kadar bölgede 80.000’den fazla küçükbaş hayvan itlaf edildiği ve Türkiye – Yunanistan sınırındaki Meriç ilinin (Evros) yaklaşık 30.000 itlafla ilk sırada yer alıyor.

Bölgeye göre çiçek hastalığının tespit edildiği odak noktaları ve itlaf edilen hayvan sayıları şu şekilde:

Meriç (Evros) (Semadirek hariç): 129 odak – 29.461 hayvan

Semadirek: 11 odak – 2.497 hayvan

Rodop: 63 odak – 19.429 hayvan

İskeçe: 57 odak – 21.325 hayvan

Kavala: 43 odak – 11.152 hayvan

YASAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar çeşitli bölgelerde yasaklar ve kısıtlamalar açıklandı.

Hastalığın koruma ve gözetim bölgelerinde otlatma amaçlı hareketler yasak.

Diğer yasak bölgelerde hayvanlar otlatmak için hareket edebilir, ancak yetiştiricilere ortak otlaklardan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Küçükbaş hayvanların yaz otlaklarına tüm hareketleri yasak.

Küçükbaş hayvanların kesim için hareketleri, sadece aynı Bölgesel Birim içinde, Kavala Bölgesel Birimi hariç, yetkili Veterinerlik Hizmetleri tarafından komşu bir Bölgesel Birim’e kesim için hareketine izin veriliyor.

Yukarıdaki tüm yasaklar Polis ve Veterinerlik Hizmetleri tarafından denetlenmekte olup, ihlal edenlere idari yaptırımlar uygulanmakta.

HALK TEDİRGİN

Vatandaşların hastalıktan kaynaklanabilecek risklere ilişkin haklı endişelerine gelince, Veterinerlik Müdürlüğü net bir açıklama yapıyor:

Küçükbaş hayvanların çiçeği insana veya diğer hayvan türlerine bulaşmaz.

Hayvansal kökenli ürünler (süt, et vb.), olağan ısıl işleme (pastörizasyon, kaynatma, iyi pişirme vb.) tabi tutulduğu sürece kesinlikle güvenlidir. Bu işlemlerin çiçek hastalığına karşı koruma sağlamadığı unutulmamalıdır.