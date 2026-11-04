Hemen herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı ancak çoğunun adını bile bilmediği sinsi bir virüs, tıp dünyasının radarında. Tıptaki adı "enfeksiyöz mononükleoz" olan ve tükürük yoluyla kolayca yayıldığı için "öpüşme hastalığı" olarak anılan EBV enfeksiyonu, özellikle son dönemde artan vaka sayılarıyla yeniden alarm veriyor.

BELİRTİLER SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ BAŞLIYOR

Virüsün en aldatıcı yönü, ilk temasın ardından kendini sıradan bir kış hastalığı gibi göstermesi. Şiddetli boğaz ağrısı, düşmeyen yüksek ateş ve boyundaki lenf bezlerinin belirgin şekilde şişmesi en yaygın sinyaller arasında yer alıyor. Ancak hastalığı diğer viral enfeksiyonlardan ayıran en tehlikeli aşama, haftalarca hatta aylarca sürebilen ve kişiyi yataktan kaldıramayan aşırı tükenmişlik hissi oluyor.

BULAŞMASI İÇİN SADECE ÖPÜŞMEK YETMİYOR

Hastalığın adı her ne kadar romantik bir teması çağrıştırsa da bulaşma yolları sanılandan çok daha geniş bir alana yayılıyor. Tükürük damlacıklarıyla taşınan virüs; ortak kullanılan bardaklar, çatallar, su şişeleri ve hatta aynı ortamda solunan yakın hava yoluyla dahi kolayca yeni bir hedefe geçebiliyor.

GENÇLER VE YETİŞKİNLER ÇOK DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Uzmanlar, EBV ile çocukluk yaşlarında tanışan bireylerin hastalığı neredeyse hiçbir belirti göstermeden atlattığını vurguluyor. Asıl tehlike ise virüsle ergenlikte veya yetişkinlik döneminde karşılaşanları bekliyor. Bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle birlikte enfeksiyon çok daha agresif seyredebiliyor ve uzun vadeli kronik sağlık sorunlarını tetikleme riski taşıyor.