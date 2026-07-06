Türk müziğinin ve ekranların tanınan ismi Hülya Avşar, yaz sezonuna yeni şarkısıyla giriş yaptı. “Kral Olsan” adını taşıyan parça yayınlanırken, sanatçının klip için verdiği pareolu pozlar da gündem oldu.

ŞARKININ BESTESİNE AVŞAR KIZI DOKUNUŞU

Sözü Sezgi Erciyas’a ait olan şarkının bestesi Sezgi Erciyas ve Hülya Avşar tarafından birlikte hazırlandı. Düzenlemede ise Bahattin Ekici imzası bulunuyor.

KLİBİ TELEFONLA ÇEKTİ

Şarkıya özel çekilen klip, alışılmış prodüksiyon anlayışının dışında tamamen telefonla kaydedildi. Bu tercih, son dönemde Lady Gaga, Selena Gomez, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Kanye West ve Chance the Rapper gibi dünya yıldızlarının da benimsediği mobil çekim trendine Türkiye’den bir örnek olarak dikkat çekti.

Ayvalık’ta çekilen klibin yönetmen koltuğunda Hülya Avşar otururken, kamera kullanımını ise Melike Avşar üstlendi. Klipteki doğal görsellik ve sade çekim dili, “ekipmandan çok yaratıcılık” vurgusunu öne çıkardı.

Yeni şarkının yayınlanmasıyla birlikte Hülya Avşar’ın sosyal medyada paylaştığı pareolu kareler de kısa sürede ilgi topladı.