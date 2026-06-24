ABD Başkanı Donald Trump'ın aklına estiği gibi savaş ilan etmesinin önüne geçecek olan Savaş Yetkileri Yasa Tasarısı, Temsciler Meclisi'nden geçtikten sonra Senato'dan geçti.

Tasarının yasalaşması durumunda ABD Başkanı Kongre izni olmadan savaş ilan edemeyecek. İran ile barış yoluna giren Trump'ın tehditlerine rağmen istediği an ülkeyi bombalamayacak.

Trump, bu karar üzerine küplere bindi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı bu tasarının kabul edilmesinin işlerini zorlaştırdığını söyledi. Tasarının "İran'a destek için yapıldığını" öne sürdü.

Bu durum, Trump için büyük bir utanç kaynağına dönüştü. Zira ABD Başkanı'nın partisi olan Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunlukta. Kendi partisinden 4 isim, Trump'a sırtını dönerek bu yasayı kabul etti. Başkan, bu Cumhuriyetçilerin kendisine ihanet ettiğini söyledi.

TRUMP ÖFKE KUSTU

ABD Başkanı, paylaşımında "İran’ı “köşeye sıkıştırdım”; çökmeye hazır, bize neredeyse her şeyi vermeye razı ve on yıllardır ilk kez ABD'ye ve Başkanına, yani BANA, son derece saygı duyuyor, ve ABD Senatosu, tam da bu kötü zamanlamayla anlamsız bir Savaş Yetkileri Yasası oylaması yapmaya karar verdi" diye sitem etti.

Trump, paylaşımnın devamında "böylece (Senato) dünyadaki bir numaralı terör destekçisine, ABD'nin onlara yaptıklarımdan hoşlanmadığını ve durmam gerektiğini söyledi; ve bu şekilde düşmana yardım ve destek sağladı" dedi.

Kendisine 'ihanet eden' Cumhuriyetçilere de değinen Trump "Dört Cumhuriyetçi ezik, aptal Demokratlar'la birlikte oy kullandı ve İran, adamlarıma “bütün bunlar ne anlama geliyor?” diye sordu. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar, ama ben bunu bir şekilde halledeceğim, çünkü ben her zaman işimi hallederim!" dedi.

"TARİHİ HATANIN BEDELİNİ ÖDEDİ"

Söz konusu oylama, Cumhuriyetçi senatörler Alaska'dan Lisa Murkowski, Maine'den Susan Collins, Kentucky'den Rand Paul ve Louisiana'dan Bill Cassidy'nin Demokratlara destek vermesiyle, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçti.

Ayrıca, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ın yakın zamanda açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick'in de katılmamasıyla Demokratlar oylamada üstünlük sağladı.

Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, oylamayla ilgili açıklamasında, Amerikalıların "Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödediğini" belirterek, "Bu, Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek." dedi.

Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da hem Temsilciler Meclisi'ndeki hem de Senato'daki bir dizi Cumhuriyetçi milletvekilinin hem savaş hem de Trump'ın İran'la savaşı sonlandırmak için yaptığı anlaşmaya ilişkin artan endişelerini yansıtıyor.

Oylama, Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmat ile stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı.