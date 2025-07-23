Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan yeni bir vize sistemiyle, Körfez bölgesine yapılacak turistik seyahatler artık çok daha kolay hale gelecek.

Avrupa Birliği'ndeki Schengen vizesine benzer şekilde tasarlanan ve "Birleşik Turist Vizesi" olarak adlandırılan uygulamanın 2025 yılı sonunda ya da 2026’nın başlarında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Euronews'in aktardığına göre, bu vize sayesinde turistler tek bir başvuruyla altı Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyesi ülkeye giriş yapabilecek. 2023 yılında onaylanan sistem, turizmi canlandırmayı ve ziyaretçilere aynı seyahat sürecinde birden fazla ülkeyi keşfetme fırsatı sunmayı hedefliyor.

ARTIK TEK BAŞVURU YAPILACAK

Halihazırda GCC ülkelerine seyahat etmek isteyen kişilerin her ülke için ayrı ayrı vize başvurusu yapması gerekirken, yeni sistemle bu süreç tek başvuruya indirilecek. Başvuruların tek bir dijital portal üzerinden yapılacağı bildirildi. Bu sayede bürokratik yükün azalması ve işlemlerin hızlanması bekleniyor.

SÜRESİ BELLİ OLDU

Birleşik vize, yalnızca turistik seyahatler, kısa süreli konaklamalar ve aile/arkadaş ziyaretlerini kapsayacak. Çalışma ya da uzun süreli ikamet gibi amaçlarla kullanılamayacak. Vizenin geçerlilik süresi henüz netleşmemekle birlikte, 30 ila 90 gün arasında olması öngörülüyor.