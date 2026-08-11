Cem YILDIRIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen çerçeve yasanın, “PKK’ya yönelik özel af” niteliğinde olduğunu savunarak, “Bu yeni bir Sevr tasarımıdır ve Sevr’in 106’ncı uğursuz yıl dönümünde, TBMM’ye getirilmesi de tesadüf değildir; Allah’ın günü mü kalmadı” dedi.

Ümit Özdağ, açıklamasını Birinci TBMM Binası önünde yaptı ve şunları söyledi:

Yürüyüşleri engellenen gazilere gitti

SÖZDE DEMOKRATİK

“Öcalan’ın ifadesiyle sözde bir demokratik Cumhuriyet’e geçiş sürecinin ilk adımı atılmak istenmektedir. PKK affı olan bu tasarı, sadece bir başlangıç. Sonra Anayasa’da yapılacak değişikliklerle ucu açık bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi hedefleniyor. Çok uluslu özerk bölgeli bir federasyona doğru, sürüklenmek istenecektir. Cumhuriyet, ağır bir tehdit altındadır. Türkiye, Yugoslavya’laştırılmak istenmektedir.”

“Önümüzdeki aylarda, anlaşmazlık çıkarsa PKK terör örgütünün Irak, Suriye veya İran’daki unsurlarıyla Türkiye’de terör eylemi yapmayacağından emin misiniz?”