Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, yeni sezon öncesinde gelen projeleri değerlendirmeye devam ediyor. Netflix için çekilen "Eve Giden Yol" dizisindeki çalışmalarını sürdüren oyuncunun, Kanal D ekranları için hazırlanan "İyilik Öğretmeni" dizisiyle de görüştüğü öne sürüldü.

YENİ DİZİDEN TEKLİF ALDI

Son olarak "Deha" dizisiyle izleyici karşısına çıkan İynemli'nin birçok teklif aldığı konuşulurken, oyuncunun yine Ay Yapım imzası taşıyan güçlü bir ana akım projede yer almak istediği iddia edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu projenin "İyilik Öğretmeni" olduğu öğrenildi. Kanal D için hazırlanan dizi, otizmli Refik isimli bir öğretmenin hayatını ve öğrencileri üzerindeki etkileyici hikâyesini konu alacak.

Senaryosunu Onur Koralp ile Damla Koralp'in kaleme aldığı projeyle ilgili son kararın, Aras Bulut İynemli'nin "Eve Giden Yol" dizisindeki çekimlerini tamamlamasının ardından verilmesi bekleniyor.

DEHA DİZİSİNDEKİ KARAKTERİ DE ZAMAN ZAMAN ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Aras Bulut İynemli, daha önce Deha dizisinde dahi bir matematikçi olan Devran karakterine hayat verdi. Hikâye içerisinde zaman zaman öğretmenlik yapan Devran rolüyle izleyici karşısına çıkan İynemli’nin, Kanal D için hazırlanan ve otizmli bir öğretmenin hayatını anlatan “İyilik Öğretmeni” dizisi için de yeni teklifler aldığı öğrenildi.