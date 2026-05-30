Televizyon dünyasında bir sezon daha sona eriyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok dizi ya ekran macerasını noktaladı ya da yeni sezon öncesi ara verdi. Gelecek sezonda yoluna devam edecek yapım sayısının yalnızca 12 olurken, erken final yapan dizilerin yanı sıra sezonu beklenenden önce kapatan yapımlar da dikkat çekti.

YENİ SEZON İÇİN ONAY ALAN DİZİLER BELLİ OLDU

Yeni yayın dönemine hazırlanılırken birçok yapım ekranlara veda etti. Buna karşın yeni sezonda devam etmesi kesinleşen diziler arasında A.B.İ., Kızılcık Şerbeti, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Taşacak Bu Deniz, Halef, Yeraltı, Teşkilat, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Gönül Dağı yer aldı. Sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın geleceğiyle ilgili kararın ise eylül ayında verilmesi bekleniyor.

ÜÇ BAŞROL OYUNCUSU DİZİLERİNE VEDA EDİYOR

Yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer alan A.B.İ., Halef ve Teşkilat dizilerinde önemli oyuncu değişiklikleri yaşanacak. Edinilen bilgilere göre bu üç yapımın başrol oyuncuları yeni sezonda kadroda yer almayacak.

AYRILIKLARIN PERDE ARKASI MERAK EDİLİYOR

Afra Saraçoğlu, Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk'ün projelerinden ayrılacağı yönündeki haberler magazin gündeminde merak uyandırdı. Oyuncuların ayrılık nedenleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Afra Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile yaşadığı iletişim problemleri nedeniyle projeden ayrılmak istediği öne sürüldü. Aybüke Pusat'ın ise Halef dizisinde senaryodan memnun olmadığı ve karakterinin hikâyesinin tamamlanması nedeniyle ekibe veda ettiği iddia edildi. Rabia Soytürk'ün de Teşkilat dizisinden kendi kararıyla ayrıldığı öğrenildi.