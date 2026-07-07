Üst üste 4 yıl mutlu sona ulaşan Galatasaray, bugün yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı camiada yönetimin attığı ve atamadığı adımlar konuşuluyor. Sportif AŞ’nin hâlâ açıklanmamış olması, transferde beklenen hamlelerin gecikmesi ve Mauro İcardi dosyasındaki belirsizliğin sürmesi eleştirilerin dozunu artırdı. Bugün 20.00’de Kemerburgaz’da yapılacak idman öncesi basının karşısına çıkacak Başkan Dursun Özbek’in hem yönetim yapılanması hem transfer stratejisi hem de İcardi başta olmak üzere merak edilen konulara yanıt vermesi bekleniyor.