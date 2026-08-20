Yeni televizyon sezonu birbirinden iddialı yapımlarla başlıyor. Aşk, dram, aile, aksiyon ve dönem hikâyelerinin öne çıktığı 2026-2027 sezonunda kanallar, hem yeni projelerini hem de sevilen dizilerini izleyiciyle buluşturacak. Bazı yapımların yayın tarihi ve ekrandaki akıbeti ise henüz kesinleşmedi.

YENİ SEZONDA HANGİ DİZİLER EKRANDA OLACAK?

ATV’nin yeni sezon planında A.B.İ., Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Mercan Köşk, Hamal ve Altı Üstü İstanbul yer alıyor.

NOW ekranlarında ise Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

STAR TV VE KANAL D’DE DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR

Star TV’nin yeni sezonunda Çirkin, Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve ve Bir Hayat Hikâyesi bulunuyor.

Kanal D ise Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet, İyilik Öğretmeni ve Karakuyu ile yeni sezona hazırlanıyor.

SHOW TV VE TRT 1’İN DİZİLERİ

Show TV’nin yayın planında sevilen yapımlardan Kızılcık Şerbetinin yanı sıra Sevdan Bir Ateş, Cevher ve Muhtemel Aşk yer alıyor.

TRT 1’de ise Cennetin Çocukları, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat yeni sezonda ekran yolculuğunu sürdürecek.

35 DİZİLİK YENİ SEZON MARATONU

Yeni sezonda özellikle Altı Üstü İstanbul, Daha 17, Yeraltı ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar şimdiden merak uyandırıyor. Kanalların yayın planları doğrultusunda toplam 35 dizinin izleyiciyle buluşması beklenirken, bazı projelerin yayın tarihleri ve kesinleşen akıbetleri önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.