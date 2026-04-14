İtalya'da bulunan Milano Linate Havalimanı'nda uygulamaya konulan yeni sınır kontrol sistemi, yolcular için tam bir çileye dönüştü. İşlemlerin yavaşlaması nedeniyle terminal içinde devasa kuyruklar oluşurken, sistemin getirdiği aksaklıklar havalimanında büyük bir kaosa yol açtı.
KUYRUKTA BAYILANLAR VE KUSANLAR OLDU
Sabahın çok erken saatlerinde havalimanına gelmelerine rağmen ilerlemeyen sıralar yüzünden uçağa zamanında gidemeyen yolcular isyan etti. Bekleyişin saatleri bulmasıyla birlikte kalabalık ve havasızlık nedeniyle bazı yolcuların kriz geçirdiği anlar yaşandı. Çaresizce sıranın kendisine gelmesini bekleyen bir yolcu, durumun vehametini "Sırada insanlar kusuyor, bayılıyordu" sözleriyle gözler önüne serdi.
ACI SÜRPRİZİ GİŞEDE ÖĞRENDİLER
Pasaport kontrolündeki yavaşlık yüzünden yaklaşık 100 kişi uçuşlarını kaçırdı. Kuyrukta saatlerini harcayan bazı yolcular ise uçaklarının çoktan kalkıp gittiğini ancak sıra kendilerine gelip gişeye ulaştıklarında öğrenebildi.