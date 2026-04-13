Teknoloji devleri ve otomobil üreticileri, araç özelliklerini aylık abonelik paketlerine kilitleyerek yeni bir gelir kapısı aralıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar pek çok özellik artık "aylık ödeme" şartına bağlı.

MARKALAR İÇİN AKIM OLDU

Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı köklü bir değişimden geçiyor. Bir kez satın alınıp ömür boyu kullanılan donanımların yerini, "kullandığın kadar öde" mantığına dayanan abonelik sistemleri alıyor. Tesla ile başlayan bu akım; Rivian, Lucid, Ford ve GM gibi devlerin katılımıyla devasa bir sektöre dönüştü.

AYLIK 99 DOLAR

Sektörün öncüsü Tesla, stratejisini tamamen aylık gelire odakladı. Şirket, geçtiğimiz Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satın alma seçeneğini kaldırarak kullanıcıları aylık 99 dolarlık aboneliğe yönlendirdi.

Tesla, gelişmiş yazılım paketini satabilmek için standart donanımları kısıtlamaya başladı. Öyle ki, Ocak ayında yapılan güncellemeyle standart hız sabitleyiciden "şerit takip" özelliği çıkarılarak abonelik paketine dahil edildi. Bu durum, teknoloji harikası olarak pazarlanan bir Tesla’nın, baz model bir Toyota Corolla’dan bile daha az standart güvenlik donanımına sahip olmasıyla sonuçlandı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Sektör temsilcileri bu sistemleri "konfor ve özgürlük" olarak pazarlasa da tüketici kanadında memnuniyetsizlik hakim. JD Power verilerine göre, araç sahipleri halihazırda yüksek bedeller ödedikleri otomobillerinde sürekli ek faturalarla karşılaşmaktan şikayetçi.

Eskiden anahtarlıkta bulunan "uzaktan çalıştırma" düğmesinin bile akıllı telefon uygulamalarına taşınarak ücretli hale getirilmesi, tüketiciler tarafından "sinsi bir hamle" olarak nitelendiriliyor.