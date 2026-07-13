Yeni sistem özellikle çatısında panel kurmaya uygun alan bulunmayan evler ile geniş bahçelere sahip araziler için alternatif olarak öne çıkıyor. Çit boyunca sıralanan paneller sayesinde ek arazi kullanılmadan elektrik üretilebiliyor. Üstelik kurulum sırasında çatı iskeleleri gibi ek işlemlere ihtiyaç duyulmaması da maliyeti azaltan avantajlardan biri olarak gösteriliyor.

ÇİTLER MİNİ SANTRALE DÖNÜŞÜYOR

Dikey güneş panelleri, klasik çitlerin yerine veya mevcut metal çitlere entegre edilebiliyor. Bazı sistemlerde iki yüzü de elektrik üretebilen çift taraflı (bifacial) paneller kullanılıyor. Böylece yalnızca doğrudan gelen güneş ışığı değil, zeminden yansıyan ışık da enerji üretimine katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre dikey paneller, çatılardaki eğimli sistemler kadar yüksek verim sunmasa da sabah ve akşam saatlerinde daha fazla ışık yakalayabiliyor. Ayrıca kar ve toz birikiminin daha az olması nedeniyle bakım ihtiyacı da düşebiliyor.

ÇATIYA GEREK KALMADAN ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Sistemin üretim kapasitesi çitin uzunluğuna göre değişiyor. Avrupa'da kullanılan bazı çözümlerde 10 metrelik bir güneş paneli çiti yaklaşık 1 ila 1,5 kilovat kurulu güce ulaşabiliyor. Bu da uygun güneş koşullarında günlük 5 ila 7,5 kilovatsaat elektrik üretimine katkı sağlayabiliyor.

Şimdilik daha çok konutlarda ve küçük işletmelerde kullanılmaya başlayan güneş paneli çitlerinin, ilerleyen dönemde çiftlikler, sanayi tesisleri ve havaalanları gibi geniş çevre sınırlarına sahip alanlarda da yaygınlaşması bekleniyor.