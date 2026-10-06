Uygulamanın örneklerinden biri Michigan eyaletinin Detroit kentinde yürütülüyor. 2020’de kurulan Scrap Soils adlı girişim, her hafta belirlenen güzergâhta evleri ve işletmeleri dolaşıyor.

KOVALARI KAPILARDAN TEK TEK TOPLUYORLAR

Evlerde kahve telvesi, yumurta kabuğu, sebze ve meyve artıkları gibi malzemeler ayrı kovalarda biriktiriliyor. Toplama günü geldiğinde ekip, araçla mahalleleri dolaşarak kovaları evlerin önünden alıyor. Restoranlardan da ekmek, sebze ve diğer mutfak artıkları toplanıyor.

Scrap Soils'in kurucusu Ricky Blanding'in haftalık toplama güzergâhı yaklaşık 160 kilometre sürüyor ve dokuz saat alıyor. Toplanan malzemeler daha sonra Detroit'teki çiftlik girişimi Sanctuary Farms'a götürülüyor.

Burada organik atıklar işlenerek besin açısından zengin komposta dönüştürülüyor. Elde edilen malzeme kentteki çiftlik ve bahçelerde toprağı iyileştirmek ve yeni ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılmak üzere değerlendiriliyor.

YÜZLERCE BENZER PROGRAM VAR

Bu uygulama yalnızca Detroit'le sınırlı değil. Denver, Nashville, Atlanta, Raleigh, Durham ve Asheville gibi kentlerde de benzer toplama hizmetleri faaliyet gösteriyor. BioCycle verilerine göre ABD genelinde belediyelerin desteklediği 400 gıda atığı toplama programı bulunuyor.

Detroit yönetimi de kendi kompost programını genişletiyor. Kentte yılda 113 bin tondan fazla gıdanın çöpe gittiği, bunun yaklaşık yarısının evlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Amaç, yemek artıklarını çöp sahalarına göndermek yerine yeniden toprağa kazandırmak ve organik atıklardan kaynaklanan metan salımını azaltmak.