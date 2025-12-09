Dijital altyapıdan ortaya çıkan atık ısıyı değerlendiren Finlandiya, bu uygulamasıyla ilke imza atıyor. Ülkedeki birçok veri merkezi, soğutma süreçlerinde oluşan ısıyı artık atmosfere bırakmak yerine belediyelere ait bölge ısıtma ağlarına aktarmaya başladı. Bu yöntem sayesinde binlerce konut ve kamu binası karbon nötr ısıyla ısınırken, enerji verimliliği de önemli ölçüde artırıldı.

KENTSEL ISITMANIN YENİ KAYNAĞI: ATIK ISI

Veri merkezleri, işlem yoğunluğu nedeniyle yüksek miktarda ısı üretiyor. Finlandiya'da geliştirilen sistemde bu ısı özel ekipmanlarla yakalanarak şehirlerin bölgesel ısıtma hatlarına yönlendiriliyor. Böylece, daha önce boşa giden termal enerji, doğrudan hanelere ve kamu tesislerine ısı kaynağı olarak geri dönüyor.

Bu modelin hem sürdürülebilirlik hem de ekonomik açıdan büyük avantaj sağladığını vurgulayan yetkililer, üretilen ısının yenilenebilir nitelikte olmasının fosil yakıt kullanımını azalttığını belirtti. Böylelikle karbon emisyonlarının da önemli ölçüde düşmesine katkı sağlıyor.

KARBON AYAK İZLERİNİ AZALTIYOR

Ülkede giderek yaygınlaşan bu sistem yalnızca enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor aynı zamanda şehirlerdeki karbon ayak izlerini de azaltıyor. Böylelikle dijital altyapının yan ürünü olan atık ısı artık bir çevre sorunu değil, değerli bir enerji kaynağı olarak görülmekte.

Enerji uzmanları ise veri merkezlerinden çıkan bu ısının yeniden kullanılmasıyla hem kentsel ısıtmada maliyetlerin düştüğünü hem de sürdürülebilir enerji hedeflerine daha hızlı ulaşılabildiğini belirtiyor.

FİNLANDİYA'DAKİ MODEL DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Avrupa'da bölgesel ısıtma sistemleri yaygın olsa da Finlandiya’nın bu uygulaması diğer ülkelere de ilham verecek nitelikte. Veri merkezlerinin çevresel etkilerini azaltan bu modelin, önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor.