Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon sürecine geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, otel, restoran ve kafelerin sisteme dahil edilmesi için yürütülen kayıt çalışmaları hız kazandı. Her gün milyonlarca içecek ambalajının tüketildiği HOREKA sektörünün, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Yeni sistemle birlikte marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak görev yapacak. Böylece içecek ambalajlarının çöpe gitmesi yerine geri dönüşüm zincirine kazandırılması hedefleniyor.

BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİNE DAVET

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sisteminin çevresel ve ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğuracağını belirterek tüm paydaşları sisteme katılmaya çağırdı.

Öztürk, yaptığı değerlendirmede vatandaşlardan üreticilere, işletmelerden geri dönüşüm sektörüne kadar tüm kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda buluşacağını vurgulayarak, özellikle HOREKA işletmelerinin katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

1 Temmuz'da başlayacak ulusal entegrasyon sürecinin daha yaygın ve güçlü bir geri dönüşüm ağı oluşturacağını belirten Öztürk, işletmelerin DBYS kayıtlarını tamamlayarak sisteme dahil olmalarını istedi.

AMBALAJ BAŞINA TEŞVİK DESTEĞİ

DOA Sistemine kayıt yaptıran otel, restoran ve kafeler, topladıkları her bir DOA logolu ambalaj için teşvik ödemesi alabilecek.

Yetkili saha operatörlerine teslim edilen ve dijital sistem üzerinden doğrulanan her ambalaj için işletmelere 0,20 TL ödeme yapılacak. Böylece hem geri dönüşüm oranlarının artırılması hem de işletmelere ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

SİSTEME DAHİL OLMAK İÇİN NELER YAPILACAK?

İşletmeler öncelikle DBYS üzerinden resmi kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayıt sürecinin ardından sistem içerisinden çalışacakları yetkili saha operatörünü belirleyecekler.

DOA logolu ambalajlar diğer atıklardan ayrı şekilde depolanacak ve belirli periyotlarla operatörlere teslim edilecek.

Teslim edilen ambalajlar dijital doğrulama sürecinden geçirildikten sonra teşvik ödemeleri işletmelerin hesaplarına aktarılacak.