Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün mahalle statüsüne geçirilip geçirilmemesi konusunda karar vermek için sandık başına gitti.

Kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve 484 kişinin yaşadığı Yarbaşı köyünde gerçekleştirilen oylamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Referandum niteliğindeki oylamada köyün mahalleye dönüştürülmesi konusu halkın görüşüne sunuldu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kurulan sandıklarda oy kullanan köy sakinleri, yerleşim yerlerinin idari statüsüne ilişkin tercihlerini belirledi.

KÖY HALKI TERCİHİNİ YAPTI

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıktan çoğunlukla “hayır” oyu çıktı. Böylece köy sakinleri, Yarbaşı’nın mevcut köy statüsünü koruması yönünde irade ortaya koydu. Kullanılan oyların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan “hayır” tercihinin öne çıkmasıyla mahalleye dönüşüm önerisi destek görmedi.

Toplam 357 seçmenin bulunduğu Yarbaşı köyünde 261 kişi oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda 103 seçmen “evet”, 157 seçmen ise “hayır” oyu verdi. Sandıktan çıkan 1 oy ise geçersiz kabul edildi.

KÖYÜN MAHALLEYE DÖNÜŞMESİNİN ARTI VE EKSİLERİ NELERDİR?

Bir köyün mahalleye dönüşmesi, belediye hizmetlerine erişimin kolaylaşması, altyapı yatırımlarının hızlanması ve ulaşım, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin daha düzenli sunulması açısından avantaj sağlayabilir. Ancak bu dönüşümün bazı dezavantajları da bulunuyor. Mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde köy tüzel kişiliği sona ererken, köye ait bazı ortak taşınmazların yönetiminde değişiklikler yaşanabiliyor.

Ayrıca kırsal yaşamın kendine özgü idari yapısı ortadan kalkarken, bazı belediye vergileri, harçlar ve abonelik ücretleri vatandaşlar için ek maliyet oluşturabiliyor.