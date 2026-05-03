Katar’dan sonra gözde ülke Somali oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 30 milyon dolar yardımda bulunduğunuz Somali’ye son 10 yılda yapılan yardım ve yatırım toplamı 1 milyar 63 milyon dolara ulaştı. IMF’nin bu ülkeye yardım öngören programına da 3.5 milyon dolar katkı verildi.

KENDİ SATABİLECEK

Türkiye, Somali’de liman, hastane ve fakültenin yanı sıra süt, yoğurt ve dondurma fabrikası da kurdu. En son 900 kilometrekarelik alanda uzay üssü yapımına başlandı. Ülke kıyıları, ekvatora yakınlığı nedeniyle roketlerin fırlatılmasında avantaj sağlıyor. Somali’ye Ankara’nın İncek semtinde 5 bin metrekare arsa bağışlanırken buraya Büyükelçilik binasını da Türkiye yapacak. Somali ise istediği zaman yaptığımız binayı ve verdiğimiz arsayı satabilecek.

OĞLU KAZA YAPTI

Somali bir süre önce Cumhurbaşkanı’nın oğlunun İstanbul’da bir motokuryeye çarpıp ölmesi ile de gündeme geldi. Olay sonrası Hasan Şeyh Mahmud 27 bin lira para cezası ile kurtuldu.

Dondurma tesisleri açıldı

TİKA, Somali’de süt, yoğurt, dondurma fabrikası kurdu. Somado adı verilen tesisin logosunda fesli bir dondurmacı figürü var. Vali ile belediye başkanının açtığı tesiste Somalili kadınlara yoğurt ve dondurma yapımı da öğretiliyor.

Korsanlarla mücadele üssü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 50 milyon dolar harcanarak, “Türk Görev Gücü Anadolu Kışlası” kuruldu. TBMM’de kabul edilen tezkere ile korsanlık, terörizm ve kaçakçılık mücadelesi için Mehmetçik Somali’ye gönderilmişti.

Görevli 200 asker, Somali Ordusu’na eğitim veriyor. Sancaktar, Gökova ve Bafra firkateynleri kıta sahanlığını 200 mile çıkaran ve Ege’den daha büyük alanı kapsayan Somali denizlerinde bulunuyor, sondaj yapan Çağrı Bey gemisini de koruyor.

Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis 238 gün Aden Körfezi ve Arap Denizi’nde petrol ve doğal gaz aradı. Verilerin ardından Çağrı Bey, 53 gün sürede Somali’ye gitti ve 288 gün sondaj yapacak.