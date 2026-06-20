Avrupa genelindeki yol işaretlerinin tamamen standartlaştırılmamış olması, sürücüler için zaman zaman kafa karışıklığına yol açıyor. Son dönemde bazı AB ülkelerinde, özellikle Çekya'da kullanılmaya başlanan yeni trafik tabelaları ve araç içi donanımlara dair detaylar basına yansıdı.

TABELANIN ANLAMI AÇIKLANDI

Çekya yollarında sürücülerin karşısına çıkan, mavi dikdörtgen zemin üzerinde beyaz kare ve siyah harflerle "P+D" ibaresi yer alan IP-13f kodlu tabelanın anlamı netleşti.

Bu işaret, otopark alanının yalnızca araç paylaşım (carsharing) hizmetini kullanacak sürücülere ayrıldığını gösteriyor. Uygulama ile Avrupa'daki yerel yönetimlerin ortak araç kullanımını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi. Kurallara uymayarak bu alanlara usulsüz park eden sürücülere, idari para cezası uygulanıyor.

BENZER DİĞER TABELALAR

Çekya'da "P+D" tabelasının yanı sıra benzer mantıkla çalışan farklı harf kombinasyonlarına sahip işaretler de bulunuyor:

"P+R" (Park and Ride / Park Et ve Devam Et):

Toplu taşıma hatlarına yakın yerlerde bulunan bu otoparklar, sürücülerin araçlarını bırakarak yolculuklarına tramvay veya otobüsle devam etmelerini sağlamak amacıyla kullanılıyor.

"K+R" (Kiss and Ride / Öp ve Git):

Havalimanı, terminal ve istasyon yakınlarında yer alan bu alanlar, yolcu indirme ve bindirme işlemleri için sadece birkaç dakikalık kısa süreli duraklamalara izin veriyor.

ARAÇLARLARDAKI KIVRIMLI OK İŞARETİNİN İŞLEVİ

Otomobil dünyasında sürücülerin işlevini sıklıkla karıştırdığı donanımlardan biri olan, klima panelinde yer alan ve üzerinde "içinde kıvrımlı ok bulunan araç" görseli yer alan düğmenin teknik görevi açıklandı.

Söz konusu düğmenin "hava sirkülasyonu" işlevini aktif hale getirdiği, dışarıdaki havanın içeri girmesini engelleyerek içerideki havayı devridaim ettirdiği ve özellikle sıcak havalarda kabin içinin hızlı bir şekilde serinletilmesi ile serinliğin korunması amacıyla kullanıldığı belirtildi.