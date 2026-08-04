Test sırasında helikopter yalnızca drone fırlatmakla kalmadı, havalandırdığı insansız hava araçlarını uçuş sırasında kontrol ederek görevlerini de yönetti. ABD Ordusu, sistemin yoğun sıcaklık altında gerçekleştirilen uçuşlarda da sorunsuz çalıştığını ve gelecekteki muharebe senaryoları için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı.

HELİKOPTER GÜVENLİ MESAFEDE KALACAK

Yeni sistem sayesinde Black Hawk'ın doğrudan tehlikeli bölgeye girmesi gerekmeyecek. Helikopter, güvenli bir noktadan çok sayıda insansız hava aracını fırlatarak keşif yapabilecek, hedef tespiti gerçekleştirebilecek ve gerektiğinde saldırı görevlerini uzaktan yönetebilecek. Böylece hem mürettebatın riski azalacak hem de operasyonların menzili önemli ölçüde artacak.

ABD Ordusu yetkilileri, hava aracının aynı zamanda hava ve kara unsurları arasında haberleşme sağlayan bir iletişim merkezi gibi görev yapabildiğini belirtiyor. Bu sayede sahadaki birlikler ile havadaki platformlar arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı mümkün oluyor.

YENİ TESTLER PLANLANIYOR

Sistem, ABD Ordusunun "Launched Effects" programı kapsamında geliştiriliyor. Amaç, tek bir platformdan çok sayıda insansız hava aracını yöneterek keşif, elektronik harp ve hassas taarruz görevlerini aynı anda yerine getirebilmek. Başarılı testlerin ardından teknolojinin daha kapsamlı denemelerden geçirilmesi ve gelecekte operasyonel birliklerde kullanılması hedefleniyor.