Yeni iPhone modelinin titanyum gövdesi, 7,6 inçlik dev mat ekranı ve neredeyse yok denecek kadar az olan katlanma iziyle teknoloji otoritelerinden tam not almıştı. Ancak kullanıcıların eline ulaştıktan sadece birkaç saat sonra tam menteşe hizasından çatlamaya başladı.

Henüz ilk günden sosyal medyada çığ gibi büyüyen şikayetler, teknoloji tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kutudan çıkar çıkmaz çatlama sesleri duyulduğunu belirten kullanıcılar, özellikle Reddit üzerinden paylaştıkları video ve fotoğraflarla kırılan cihazları gözler önüne serdi. Bir alıcı telefonu açarken menteşe bölgesinde bir gariplik hissettiğini, ardından yüksek bir "çıt" sesiyle ekranın tam ortadan boydan boya yarıldığını bildirdi.

ABD basının yer alan haberlere göre, Apple mağazalarının kırılan cihazları derhal yenileriyle değiştirdiği belirtilse de benzer vakaların hızla çoğalması, üretimde kronik bir menteşe ve panel hatası olabileceği endişesini doğurdu.

İPAD KONFORU BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRADI

Menteşe krizinin yanı sıra 254 gramlık hantal yapısı, kalın gövdesi ve 5,4 inçlik dış ekranının dar kullanım alanı da cihazı satın alanların hevesini kursağında bıraktı. Üstelik Apple ekosisteminin dışındaki popüler üçüncü parti uygulamaların bu yeni geniş ekrana tam uyum sağlayamaması, kullanıcıların yanları kalın siyah şeritlerle kaplı bozuk ekran görüntüleriyle karşılaşmasına yol açtı. Aynı anda sadece iki uygulamayı yüzde 50 oranında bölebilen sınırlı arayüz de iPad konforu bekleyenleri hüsrana uğrattı.