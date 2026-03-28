Tesla CEO’su Elon Musk’ın yeni bir model üzerinde çalıştıklarını duyurması, otomotiv dünyasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Henüz detayları sır gibi saklanan projeyle ilgili internet dünyasında farklı senaryolar üretilirken, en güçlü iddia Cybertruck tasarım hatlarını taşıyan devasa bir SUV modeli üzerinde yoğunlaşıyor.

Musk’ın bir kullanıcının "minivan üretin" önerisine "Minivandan çok daha havalı bir şey geliyor" şeklinde verdiği yanıt, yeni aracın segment ezberlerini bozacak bir tasarıma sahip olacağının sinyallerini verdi.

CYBERTRUCK'IN HATLARI KORUNACAK

Kulislerde "CyberSUV" olarak adlandırılan bu yeni modelin, Tesla'nın mevcut ürün gamındaki Model X ve Model Y’nin üzerinde bir konumda yer alması bekleniyor. Cybertruck'ın ikonik keskin hatlarını korurken daha uzun bir tavan yapısı ve geniş bir iç hacim sunacağı öngörülen aracın, özellikle Cadillac Escalade gibi lüks ve büyük SUV modellerine doğrudan rakip olması hedefleniyor.

Tesla’nın Model S ve Model X üretimini azaltma hazırlığında olduğu konuşulurken, doğacak boşluğun bu yeni nesil dev SUV ile doldurulması stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

BİR İHTİMAL DAHA ÜZERİNDE DURULUYOR

Bir diğer güçlü ihtimal ise Tesla’nın hali hazırda Çin pazarında sunduğu uzun şasili Model Y (Model Y L) versiyonunu Kuzey Amerika pazarına taşımaya hazırlanması. Daha önce Elon Musk bu modelin ABD üretimi için 2026 yılını işaret etse de, Gigafactory Texas çevresinde kaydedilen son drone görüntüleri planların öne çekilmiş olabileceğini gösteriyor. Fabrika sahasında taşınan büyük gövde parçalarının, altı koltuklu ve uzatılmış bir Model Y gövdesine ait olduğu düşünülüyor.