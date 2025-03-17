

Fransa’da trafik güvenliğini artırmak için yeni bir adım atıldı. Hayvanların yoğun olarak geçtiği yollar üzerinde ışıklı trafik levhaları kullanılacak. Bu yenilik, hem sürücüleri hem de vahşi yaşamı koruma amacı taşıyor.

Her yıl pek çok trafik kazası, yola aniden çıkan hayvanlar nedeniyle meydana gelirken hem sürücüler hem de hayvanlar için ciddi tehlikelere neden oluyor. Bu durumun önlenmesi için yeni bir önlem almaya karar verilirken, ilk olarak Fransa'nın bir bölgesinde başlatılan uygulamayla hayvan geçişlerinin yoğun olduğu yollara, araç farlarına duyarlı ışıklı trafik levhaları yerleştirildi.

ARAÇ FARLARINI ALGILAYARAK UYARI VERİYOR

Bu yeni trafik levhaları, araçların farlarını algılayarak ışıklı bir uyarı veriyor. Bu parlak ışık, hayvanları rahatsız ederek yolları terk etmelerini sağlarken böylelikle kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Yetkililer, özellikle hayvan geçitlerinin inşa edilemediği yerlerde bu levhaların etkili bir çözüm sunduğuna dikkat çekti. Önceden bazı yollarda hayvan geçitleri yapılmıştı, ancak geçitlerin mümkün olmadığı alanlarda ışıklı levhalar devreye giriyor. Öte yandan yetkililer, bu yeni uygulamanın etkilerini izlemeye alacak. Eğer kazaların önlenmesinde başarılı sonuçlar alınırsa, ışıklı trafik levhalarının Fransa’nın diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacak.