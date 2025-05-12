Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, sürüş güvenliğini artırmak ve çevre hassasiyetini korumak amacıyla, trafik kurallarında değişikliğe gitmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda Fransa'da kullanılmaya başlanan 'paylaşımlı yolculuk' levhası, bu kez AB'nin farklı ülkelerinde hizmete alınacak. Değişiklik kapsamında, 'beyaz elmas' olarak adlandırılan levhanın yer aldığı şeritlerde tek kişinin bulunduğu araçlar hareket edemeyecek.

TEK BAŞINA YOLCULUK YAPILAMAYACAK



Yolları rahatlatmak ve atmosfere zararlı emisyonları azaltmak amacıyla vatandaşları bireysel yolculuklar yerine araç paylaşımına teşvik eden uygulama, beyaz elmas logosu bulunan şeritlerdeki araçlarda en az iki kişinin bulunmasını şart koşuyor.



Özellikle Fransız hükümeti, uzun zamandır devam eden çevre sorununu, araç paylaşımıyla çözmeye çalışıyor. Uzmanlara göre şu anda Fransızların yalnızca yüzde 3'ü araç paylaşımı yapıyor. Gelecekte ise alınacak kısıtlama kararlarıyla bu oranın yukarı çekilmesi planlanmakta. 2027 yılına kadar araç paylaşımıyla yapılan yolculukların sayısının üç katına çıkması hedefleniyor.

KISITLAMALAR TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?



Avrupa'da polis, bu sembolle işaretlenen yollarda tek başına seyahat edildiğini tespit etmesi halinde sürücülere 135 euro para cezası uygulayacak.



Söz konusu kısıtlamalar ise yalnızca AB üyesi ülkeleri etkileyecek. Türkiye, son yıllarda AB uyum yasaları kapsamında Avrupa'daki birçok trafik kuralını mevzuatına eklemiş olsa da, söz konusu değişiklik doğrudan Türkiye için bir anlam ifade etmeyecek.