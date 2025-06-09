İspanya'da R-120 adı verilen yeni trafik levhaları yürürlüğe girdi.



Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliğine yönelik adaptasyonları kapsayan anlaşmayı Türkiye'nin de yer aldığı 191 ülke kabul ederken, anlaşmanın trafik uygulamalarına ilişkin değişikliklerini ilk hayata geçiren ülke İspanya oldu.

BENZİN VE DİZEL YAKIT KULLANANLAR DİKKAT!



Ülkenin birçok karayolunda görülmeye başlanan yeni trafik levhaları sürücülerde kafa karışıklığına neden olurken, bu göstergelerin yakında diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de de görülmesine kesin gözüyle bakılıyor. R-120 adı verilen ve düşük emisyon bölgesini işaret eden bu tabelalara aykırı davranan sürücüler ise ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak.



İklim değişikliği mevzuatına göre, çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla benzin ve dizel yakıt kullanan araçların şehir merkezlerine ve bazı alanlara girişleri bu tabelalar ile sınırlandırılıyor.





İspanya hükümeti, vatandaşlara yönelik mesajında "Düşük emisyonlu bölgeye özel bir etiket olmadan giren sürücüler ağır para cezaları alacaktır. Yeni tabelanın getirilmesi, zararlı emisyonları azaltma ve temiz enerji kaynaklarını destekleme planının bir parçasıdır " denildi.



Ayrıca yeni uygulamada, sürücülerin rahat kontrol edilebilmeleri için araçlarının ön camına çevre standartlarına uygunluğu onaylayan özel çıkartmalar yapıştırmalarının gerektiği belirtildi.