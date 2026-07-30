Araç sahipleri için trafik ve kasko sigortası süreçlerinde yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar ihbarlarının farklı sigorta şirketleri yerine tek bir merkezden yapılmasına imkan tanıyan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) sistemini duyurdu.

TÜM SİGORTA ŞİRKETLERİ TEK MERKEZDE TOPLANIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte Alo 193 OHİM, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu ortak bir başvuru noktası haline gelecek. Sürücüler, olası bir kaza veya hasar durumunda şirketlerle ayrı ayrı iletişime geçmek yerine, ihbarlarını doğrudan bu hat üzerinden iletebilecek.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını azaltmak ve süreçteki istismarları önlemek amacıyla hazırlanan 5 maddelik eylem planının son halkası olduğu belirtildi.

Eylem planındaki ilk 4 maddeyi daha önce devreye alan kurum, teknik altyapısı tamamlanan ortak ihbar sistemiyle planı tamamlamış oldu.

İLK ETAPTA HANGİ SİGORTALAR KAPSAMDA OLACAK?

Sistem ilk aşamada yalnızca zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası branşlarındaki hasar başvurularını kabul edecek. İlerleyen dönemlerde sistemin kapsamının diğer sigorta türlerine genişletilmesi için değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

ALO 193 NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Teknik hazırlıkları tamamlanan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen kullanıma açılacak.