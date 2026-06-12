Avrupa genelinde mavi zemin üzerinde beyaz elmas figürünün yer aldığı yeni bir trafik işareti aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu işaret, otoyollarda ve şehir girişlerinde belirli şeritlerin sadece özel kategorideki araçlara veya birden fazla yolcu taşıyan taşıtlara ayrıldığını gösteriyor. Gelişen ulaşım ağlarında trafik sıkışıklığını azaltmak ve araç paylaşımını teşvik etmek amacıyla uygulanan bu yöntem, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde resmi olarak yürürlüğe girdi.

ŞERİDİ KİMLERİN KULLANACAĞINI BELİRLİYOR

Yeni tabela kurallarına göre tahsis edilen özel şeritleri yalnızca iki veya daha fazla yolcu taşıyan otomobiller kullanabiliyor. Ayrıca toplu taşıma otobüsleri, taksiler ve acil servis araçları da bu şeritlerden kesintisiz yararlanma hakkına sahip bulunuyor.

Bazı ülkelerde elektrikli araçlar da bu muafiyet kapsamı dahilinde değerlendiriliyor. Araçta sadece sürücünün bulunduğu ve izin verilen diğer kategorilere girilmediği durumlarda ise bu şeritlerin kullanımı tamamen yasaklanıyor.

İHLAL EDENLERE YÜKSEK PARA CEZASI

Söz konusu trafik kuralının ihlali durumunda ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre ağır mali yaptırımlar uygulanıyor. Fransa'da bu özel şeridi usulsüz şekilde kullandığı tespit edilen sürücülere 135 euro (7 bin 200 TL) tutarında cezai işlem yapılıyor.

Kural ihlalinin İspanya'daki cezası ise yaklaşık 200 euro (10 bin 700 lira) olarak belirlendi. Şeritlerdeki denetimler sadece polis ekipleri tarafından değil, araç içindeki kişi sayısını otomatik olarak belirleyebilen kameralar aracılığıyla yürütülüyor.

DİĞER TRAFİK LEVHALARIYLA KARIŞTIRILMAMALI

Yeni elmas işareti, otoyollardaki diğer bilgilendirme tabelalarıyla benzerlik gösterse de işlevsel olarak tamamen ayrışıyor. Sadece otobüs veya sadece bisiklet resminin bulunduğu mavi tabelalar ilgili araçlara ayrılmış yolları belirtirken, elmas işareti doğrudan yolcu yoğunluğunu hedef alıyor.