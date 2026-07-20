Hollanda, "Sıfır Emisyon Bölgesi" anlamına gelen yeni standart trafik levhasını ülke genelinde zorunlu hale getirdi. Tek tip olarak uygulanmaya başlanan tabela, belirlenen çevre kurallarına uymayan araç sürücülerine doğrudan otomatik para cezası uygulanmasını öngörüyor.

YENİ TRAFİK LEVHASI HANGİ ANLAMA GELİYOR VE NE NİTELİK TAŞIYOR?

Üzerinde kırmızı halka ve stilize edilmiş egzoz dumanlı araç görseli barındıran tabela, ekolojik alanları ve sıfır emisyon bölgelerini simgeliyor. Şehirler arasındaki farklı işaret kargaşasını sonlandırmak amacıyla yürürlüğe konulan levhanın altında yer alan ek panolar, kısıtlamanın hangi araç türlerini kapsadığını gösteriyor. Uygulama, yüksek emisyonlu araçların girişini engellerken kademeli olarak sadece elektrikli ve hidrojenli araçların kullanımına izin verilecek alanları belirliyor.

KISITLAMALAR KİMLERİ KAPSIYOR VE CEZASI KAÇ EURO OLARAK BELİRLENDİ?

Düzenleme ilk etapta binek otomobillerden ziyade kamyon, otobüs, minibüs ve dizel ticari araçları kapsıyor. Otomatik plaka tanıma kameralarıyla 24 saat esasına göre denetlenen bölgelerde, şartları karşılamayan hafif ticari araçlara 130 euro, ağır ticari kamyonlara ise 320 euro para cezası kesiliyor. 40 yaş üzerindeki tarihi araçlar ile engelli taşıma araçları ise söz konusu cezai yaptırımlardan muaf tutuluyor.