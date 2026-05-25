Otoyol ağlarında yürütülen resmi çalışma kapsamında, yıllardır kullanımda olan ve gayrimüslimlerin geçişini sınırlandıran "Sadece Müslümanlar" (Muslims Only) ibareli eski tabelalar tamamen kaldırıldı. Karayolları ekipleri, sökülen eski levhaların yerine, gayrimüslim sürücülerin giriş yapmasının yasal olarak yasak olduğu mukaddes toprak sınırını belirten "Harem Bölgesine" (To Haram Area) yazılı yeni trafik tabelalarını monte etti. Yapılan bu değişiklik, yolun "sadece Müslümanlara açık olma" yasal statüsünü değiştirmeyerek kısıtlamayı coğrafi sınır tanımıyla yeniden ilan etti.

SADECE MÜSLÜMANLARIN GEÇEBİLECEĞİ SINIR BELİRLENDİ

Otoyol güzergahından gelen güncel fotoğraflarda, eski tabelada yer alan kırmızı şeritli dinsel ayrım ifadesinin, yeni tabelada yeşil şeritli coğrafi bir Harem tanımına kavuştuğu görülüyor. Bu yeni yönlendirmeyle birlikte, gayrimüslim sürücüler ve yabancı turistler için tabelada gösterilen saptak ve çıkışlar üzerinden kutsal bölgeye girmeden transit geçiş yapma zorunluluğu getirilmiş oldu.

Ziraat ve turizm projeleriyle ülkenin dışa açılma stratejisine rağmen, Medine'nin merkezini ve Mescid-i Nebevi meydanını kapsayan Harem sınırlarına gayrimüslimlerin giriş yasağı katı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Yeni tabela sistemi, Müslüman olmayan yolcuların yanlışlıkla bu koruma altına alınmış kutsal sınırlardan içeri sızmasını engellemek amacıyla bir hukuki bariyer görevi görüyor.

GEÇİŞ YASAĞI VE DENETİMLER AYNEN KORUNUYOR

Resmi turizm kaynakları ve Suudi Arabistan mevzuatı, otoyollardaki terminoloji değişikliğinin dini kısıtlamaları kaldırmadığını, aksine daha net çizgilerle belirlediğini doğruluyor. İslam dininin en kutsal mekanları arasında yer alan bu bölgelere Müslüman olmayan kişilerin izinsiz girmesi durumunda adli cezalar, para cezaları ve sınır dışı edilme gibi yaptırımlar kesintisiz olarak uygulanıyor.

Yeni tabelalardaki "Harem Bölgesi" ibaresi, sadece Müslümanların geçişine tahsis edilen yol ağının başlangıcını sürücülere yasal olarak ihbar ediyor. Kutsal sınırların tamamen dışında kalan otoyol çıkışları ve tarihi dış bölgeler ise genel turizm trafiğine açık tutulmaya devam ediliyor.