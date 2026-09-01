Ukrayna'da trafik kuralları güncellenerek "Güvenlik Adası" tabelası sürücülerin kullanımına sunuldu. Kare zemin üzerine siyah kalkan ve kıvrımlı ok sembolü içeren işaret, sürücüleri yaklaşan fiziksel engeller ve daralan yol alanları konusunda uyarıyor. SİYAH KALKANLI TABELA NE ANLAMA GELİYOR? Mevzuatta 7.55 koduyla yer alan yeni işaret, çok şeritli yollarda yayaların emniyetle karşıya geçmesini sağlayan güvenlik adalarını temsil ediyor. Tabeladaki siyah kalkan sembolü yol ortasındaki adayı gösterirken, kavisli ok ise araçların engelin hangi tarafını kullanması gerektiğini işaret ediyor. SÜRÜCÜLER BU İŞARETİ GÖRÜNCE NE YAPMALI? İşareti gören sürücülerin takip mesafesini koruyarak hızlarını kademeli şekilde düşürmeleri gerekiyor. Tabelanın yer aldığı hat boyunca şerit değiştirmek ve sollama yapmak yasaklanıyor. Söz konusu sembol sıklıkla hız sınırı ve yol daralması uyarılarıyla birlikte uygulanıyor. İşaret aynı zamanda yayalara güvenli geçiş noktasını bildiriyor.

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