Belçika’da 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren trafik kurallarında ve işaretlerinde kapsamlı değişikliklere gidilecek. Sürücülerden yayalara, bisikletlilerden motosiklet kullanıcılarına kadar tüm yol kullanıcılarını etkileyecek yeni düzenlemeler kapsamında, mevcut levhalar modernize edilirken sisteme yeni trafik işaretleri ve semboller dahil edilecek.

YENİ TRAFİK LEVHALARI VE ANLAMLARI

Görsel bilgilendirmeyi artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamaya konulacak yeni trafik levhaları ve işlevleri şunlar:

A18 Trafik Levhası: Sürücüleri sis tehlikesine karşı uyarıyor.

A24 Trafik Levhası: Yolun, atlıların yoğun olarak bulunduğu bir bölgeden geçtiğini bildiriyor.

A34 Trafik Levhası: Kaza tehlikesi veya meydana gelen bir kaza konusunda uyarı niteliği taşıyor.

R12 Trafik Levhası: Zorunlu olmayan bisiklet yolunu gösteriyor. Bu levhanın bulunduğu alanlarda bisikletliler, tercihlerine göre bisiklet yolu yerine taşıt yolunu da kullanabilecek.

YENİ SEMBOLLER EKLENDİ

Teknolojik ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda trafik işaretlerine yeni semboller eklendi. Bu kapsamda; yük bisikletleri (bakfiets) ile paylaşımlı ulaşım araçları ve elektrikli scooterlar için özel semboller kullanıma girecek. Ayrıca, trafikte daha iyi görünürlük sağlanması amacıyla halihazırda kullanımda olan birçok trafik levhası modernize edilecek. Bu çalışmalar kapsamında yaya geçidi levhası yenilenirken; dar geçidi gösteren yeni levhada ise beyaz okla belirtilen yönün geçiş önceliğine sahip olduğu kuralı yürürlükte kalacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte yol kullanıcılarının daha kolay okuyabilmesi amacıyla "özel kuralları gösteren trafik levhaları" adlı yeni bir kategori oluşturuldu.

Bu kategori; hız sınırı, sollama yasağı ve park kuralları gibi belirli düzenlemelerin geçerli olduğu bölgeleri gösteren levhaları kapsıyor. Netliği artırmak adına, bölgelere göre değişiklik gösterebilen azami hız sınırları da bu levhaların üzerinde doğrudan belirtilebilecek.