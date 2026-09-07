Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yollarda sürücülerin karşısına çıkan yukarı kaldırılmış çapraz başparmak sembollü dairesel levha, bölgede otostop çekmenin kesin olarak yasaklandığını bildiriyor. Sürücülerin güvenlik risklerini önlemek amacıyla yerleştirilen bu işaret, özellikle hapishane çevrelerindeki yollarda kullanılıyor. ÇAPRAZ BAŞPARMAK İŞARETİ NEDEN HAPİSHANE ÇEVRELERİNE YERLEŞTİRİLİYOR? Beyaz zemin üzerine siyah sembolle tasarlanan bu yasaklama işareti, yayaların yol üzerinde durarak araç durdurmasını engellemeyi hedefliyor. Cezaevlerinden kaçmaya çalışan mahkûmların otostop çekerek veya araç gasp ederek kaçışlarını önlemek amacıyla bu levhalar kritik güzergâhlara konumlandırılıyor. Yüksek hızlı yollarda can güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek de işaretin ana amaçları arasında yer alıyor.

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