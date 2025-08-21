Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai, eski takımı Bastia'dan kalan cezası nedeniyle büyük bir şokla karşı karşıya.
Genç futbolcunun, Bastia formasıyla çıktığı son maçta sahaya girerek rakibine müdahale ettiği ve bu nedenle kırmızı kart görüp 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.
4 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Yaşanan gelişmenin ardından bordo-mavili yönetim, Oulai'nin eski kulübü Bastia ile temasa geçti. Fransız ekibinin söz konusu cezaya ilişkin olarak Fransa Futbol Federasyonu'na itiraz edeceği öğrenildi. Süreç sonunda çıkacak kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesi halinde, cezanın Türkiye'de de geçerli olacağı ifade ediliyor.
Söz konusu cezanın geçerli olması durumunda Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Christ Inao Oulai'nin Trabzonspor kariyeri, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin şans vermesi durumunda Fatih Karagümrük maçı ile başlayacak.