Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkındaki ciddi yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alındı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ise görevden alınan rektör için veda yemeği düzenledi ve plaket verip ödüllendirdi.

4 YIL HAKSIZ PARA

21 Nisan 2021’de bu göreve getirilen Çiftçi’nin aylık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç sağladığı ve 60 milyon lira elde ettiği iddia ediliyor.

Çiftçi’nin, üniversitenin Dil Eğitim Merkezi’nden her ay düzenli olarak “Yönetici payı” aldığı ve 10 yıl boyunca biriken ve dağıtılamaz nitelikte olan üniversite fonlarını kendi lehine kullanıp çıkar elde ettiği öne sürülüyor.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar (solda) zimmetçi eski rektöre veda için tören düzenledi. Bir de hediye verdi.

DOLARLAR UÇUŞTU

2018 yılından itibaren Yabancı Öğrenci Kabul Merkezi aracılığıyla yurtdışından yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabul edilmesiyle üniversite döner sermayesine milyonlarca dolar girdisi sağlandığı ve Çiftçi’nin bu gelirlerden de haksız pay aldığı iddia ediliyor.

Rektörün bu merkeze kendisini müdür olarak atayıp, her ay yasal dayanağı olmayan ödemeler aldığını savunuluyor.

Yavuz Saltuk İBB’de sevilen bir isimdi

YAVUZ SALTIK TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yapılan dördüncü operasyonda İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık tutuklanmıştı.

Gözaltındayken Saltık’a İBB’den aldığı 2 milyon 754 bin 523 bin liralık ödeme soruldu. Saltık’ın ise, “İBB’de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve huzur hakkı ödemesidir” cevabını verdiği öğrenildi. Yapılan hesaplamaya göre; 6 yıldır Daire Başkanlığı yapan Saltık’ın aylara bölündüğünde aldığı maaş, aylık 38 bin 257 TL’ye denk geliyor.

RÜŞVET İFTİRASI PATLADI

İktidara yakın yandaş bir gazeteci ise, Saltık’ın İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama AŞ’den 1 milyon 746 bin lira rüşvet aldığını iddia etti. Paranın da 58 taksit halinde ödendiğini de öne sürdü.

Yapılan araştırmada ise İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama AŞ.’nin İBB’nin iştiraki olduğu tespit edildi. Ayrıca Saltık’a bu şirketin 4 yıldır yönetim kurulunda olduğu için aylık 36 bin TL huzur hakkı ödendiği aktarıldı. Yani Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın maaşını ve huzur hakkını alması sebebiyle hapse atıldığı ortaya çıktı.