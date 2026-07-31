YÖK, 2026-2027 eğitim dönemi YKS tercih sistemine ilk kez öğrenci kabul edecek 16 yeni üniversite programı ekledi. Yapay zeka ve teknoloji odaklı bu karar, üniversite adaylarının tercih listelerindeki meslek seçeneklerini kökten yeniliyor.

YÖK KARARI TERCİH SÜRECİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen tercih maratonunda adaylar, ilk defa bu programları listelerine ekleyebilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel teknolojik dönüşüme uyum sağlama amacıyla açılan bölümlerin doğrudan istihdam odaklı bir yapıda kurgulandığını bildirdi.

HANGİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ İLK KEZ AÇILDI?

YÖK tarafından açıklanan ve bu yıl ilk defa öğrenci alacak 9 ön lisans programı şunlardan oluşuyor:

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Balıkçılık Teknolojisi

Laboratuvar Hayvanları

İlaç Üretim Teknolojisi

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon

Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

LİSANS DÜZEYİNDE HANGİ YENİ PROGRAMLAR VAR?

Adayların 4 yıllık eğitim veren fakültelerde tercih edebileceği 7 yeni lisans programı ise şöyle sıralanıyor:

Balıkçılık Teknolojisi

Paramedik

Biyoteknoloji ve Genetik

Finansal Teknoloji

İşletme ve Yapay Zekâ

Felsefe ve Yapay Zekâ

Tarih ve Yapay Zekâ