YÖK, 2026-2027 eğitim dönemi YKS tercih sistemine ilk kez öğrenci kabul edecek 16 yeni üniversite programı ekledi. Yapay zeka ve teknoloji odaklı bu karar, üniversite adaylarının tercih listelerindeki meslek seçeneklerini kökten yeniliyor.
YÖK KARARI TERCİH SÜRECİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen tercih maratonunda adaylar, ilk defa bu programları listelerine ekleyebilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel teknolojik dönüşüme uyum sağlama amacıyla açılan bölümlerin doğrudan istihdam odaklı bir yapıda kurgulandığını bildirdi.
HANGİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ İLK KEZ AÇILDI?
YÖK tarafından açıklanan ve bu yıl ilk defa öğrenci alacak 9 ön lisans programı şunlardan oluşuyor:
Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
Balıkçılık Teknolojisi
Laboratuvar Hayvanları
İlaç Üretim Teknolojisi
Dijital Oyun Teknolojileri
Mobil Güvenlik Teknolojileri
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon
Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
LİSANS DÜZEYİNDE HANGİ YENİ PROGRAMLAR VAR?
Adayların 4 yıllık eğitim veren fakültelerde tercih edebileceği 7 yeni lisans programı ise şöyle sıralanıyor:
Balıkçılık Teknolojisi
Paramedik
Biyoteknoloji ve Genetik
Finansal Teknoloji
İşletme ve Yapay Zekâ
Felsefe ve Yapay Zekâ
Tarih ve Yapay Zekâ