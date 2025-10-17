CHP yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzeni konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Artık sokağa çöp veya izmarit atanlar, çöpünü zamanında çıkarmayanlar, kaldırımları işgal edenler ve çevreye zarar verenler cezadan kaçamayacak.

DENİZLİ’DE SOKAKLARA VE KALDIRIMLARA DÜZEN GELİYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, başlatılan yeni sürecin şehrin huzuru ve mutluluğu için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, Denizli’de artık çevre kirliliğine ve kaldırımların işgaline göz yumulmayacağını belirterek, “Bugün itibarıyla zabıta ekiplerimizle birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğumuz bu şehrin mutluluğu, huzuru ve sokaklarının yayalara ait olduğunun bir göstergesi olacak. Kaldırımlar artık yayaların olacak. Lütfen kaldırımlara eşyalarınızı, araçlarınızı bırakmayın, çevreye çöp atmayın. Sokaklarda izmarit veya çöp atanlara Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacak” dedi.

“1 MİLYON 50 BİN VATANDAŞIMIZIN HUZURUNDAN SORUMLUYUZ”

Kentte yaşayan herkesin huzurundan sorumlu olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Biz bu şehrin temizliğinden, düzeninden ve 1 milyon 50 bin vatandaşımızın huzurundan sorumluyuz. Bundan sonra kim bu huzuru bozarsa, ona karşı tahammülümüz olmayacak. Bu şehirde herkesin eşit kurallara tabi olduğunu, hiçbir kişiye veya işletmeye iltimas geçilmeyeceğini herkes bilsin” diye konuştu.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM DÖNEMİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bundan sonraki süreçte kent genelinde düzenli olarak saha denetimleri gerçekleştirecek. Denetimlerde özellikle iş yerleri, kaldırımlar, çöp çıkarma saatleri ve çevre kirliliğine neden olan davranışlar titizlikle takip edilecek. Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehir hepimizin. Gelin, Denizli’yi birlikte daha temiz, daha düzenli, daha yaşanabilir hale getirelim” dedi.