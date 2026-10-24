Karadağ, Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla uyum sağlamak amacıyla Rusya, Belarus, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Karar kapsamında Rus vatandaşlarına tanınan vizesiz seyahat hakkı 31 Ekim 2026’da sona erecek. 1 Kasım 2026 itibarıyla Rus vatandaşları için vize zorunluluğu başlayacak.

TÜRKİYE İÇİN TURİZM FIRSATI DOĞABİLİR

Karadağ’ın vize uygulamasında yapacağı değişikliğin, 2027 turizm sezonunda Türkiye’ye olan ilgiyi artırabileceği değerlendiriliyor. Rus turizm uzmanları, Karadağ’a seyahat etmeyi planlayan turistlerin bir bölümünün vize işlemleriyle uğraşmamak için Türkiye gibi vizesiz seyahat edilebilen ülkelere yönelebileceğini öngörüyor.

RUS TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) uzmanı ve APKAP Analitik Merkezi Başkanı Mihail Abasov, yeni uygulamanın Karadağ’a yönelik Rus turist talebini azaltabileceğini belirtti. Abasov, vize zorunluluğunun devreye girmesiyle ülkedeki Rus turist sayısının yüzde 25 ila 35 arasında düşebileceğini tahmin etti.

GÖZLER 2027 TURİZM SEZONUNDA

Karadağ’ın aldığı kararın ardından Rus turistlerin tatil tercihlerini nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Uzmanlara göre seyahat planlarını daha kolay yapmak isteyen turistlerin bir kısmı, Türkiye başta olmak üzere vize şartı bulunmayan alternatif destinasyonları tercih edebilir. Bu durumun Türkiye turizmine olası etkisi ise 2027 sezonunda daha net görülebilecek.