Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kara yolu taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen üst düzey görüşmeler sonuçlandı. Atılan adımlar kapsamında Suudi makamları, Türk sürücüler için daha önce bulunmayan özel bir vize kategorisi oluşturdu.

VİZE ŞARTLARI VE ÜCRETLENDİRME DETAYLARI NELER?

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre yeni vize türleri ve maliyetleri netleşti.

Buna göre 1 yıl geçerliliği bulunan çok girişli kara taşımacılığı vizesi 300 Suudi riyali (3 bin 370 TL) karşılığında düzenlenecek. Tek girişli transit vizeler ise Türk sürücüler tarafından herhangi bir ücret ödenmeden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

TRANSİT GÜZERGAHLARIN AÇILMASI SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?

Irak ve Suriye transit geçiş koridorlarının uzun yıllar sonra yeniden kullanıma açılması Suudi Arabistan yönlü nakliyeyi hızlandırdı. Bakanlığın U-Net otomasyon sistemindeki verilere göre, vize alan firmaların sevkiyatlara başlamasıyla bölgeye yapılan taşıma sayılarında belirgin bir artış kaydedildi.

TRANSİT SÜRESİNİN 15 GÜNE ÇIKARILMASI TALEBİ

Mevcut uygulamada transit geçişler için tanınan 4 günlük kalış süresinin sahadaki zorunlu molalar ve geniş coğrafya nedeniyle yetersiz kaldığı bildirildi. Bakanlık, bu sürenin ikili taşımalarda olduğu gibi 15 güne çıkarılması yönündeki talebi diplomatik kanallardan Suudi makamlarına iletti.

Ayrıca aracı şirketler tarafından alınan başvuru hizmet bedellerinin makul seviyelere çekilmesi için görüşmelerin sürdürüldüğü açıklandı.