Microsoft'un sıradaki Xbox konsolu hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. "Project Helix" kod adıyla anılan yeni nesil cihazın yalnızca daha güçlü bir konsol olmayacağı, Xbox ve PC dünyasını tek çatı altında birleştiren hibrit bir yapıyla geleceği öne sürüldü. Ancak fiyat tarafındaki rakamlar pek çok oyuncuyu şimdiden düşündürmeye başladı.

Konsol mu, PC mi? İkisi Birden

Sızıntılara göre Project Helix, konsol kullanım kolaylığını PC'nin esnekliğiyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Cihazın hem Xbox hem de PC oyunlarını yerel olarak çalıştırabileceği ileri sürülüyor. Bunun yanı sıra Windows tarafında "Xbox Mode" adı verilen, daha sade ve konsol benzeri bir arayüz üzerinde çalışıldığı da öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Microsoft'un son yıllarda Xbox markasını tek bir cihazla sınırlamayan stratejisi göz önünde bulundurulduğunda bu yaklaşım şaşırtıcı gelmiyor.

Donanımda Ağır İddialar

Teknik tarafta ise oldukça iddialı bir tablo çiziliyor. Cihazın 3 nm üretim süreciyle üretilen özel bir AMD SoC ve RDNA 5 grafik mimarisiyle geleceği belirtiliyor. Erken test verilerine dayandığı söylenen iddialarda raster performansının Nvidia RTX 5080 seviyesine yaklaştığı, ışın izleme tarafında ise RTX 5090'ın üzerine çıkıldığı ileri sürülüyor. Ancak bu verilerin resmi ve doğrulanmış testler olmadığını özellikle vurgulamak gerekiyor.

Yapay zeka cephesinde ise cihaza özel bir NPU entegre edileceği belirtiliyor. Bu birimin daha akıllı NPC davranışları, daha gerçekçi fizik hesaplamaları ve gelişmiş görüntü yükseltme teknikleri için kullanılacağı öngörülüyor. Görüntü işleme tarafında "AMD FSR Diamond" adı verilen yeni bir teknolojiden söz ediliyor; Radiance Cores ve Neural Arrays gibi bileşenlerin yüksek kare hızlarında 4K'ya yakın görüntü kalitesi sunmak için devreye gireceği aktarılıyor.

Dört Nesil Geriye Uyumluluk

Depolama tarafında DirectStorage teknolojisinin ZSD sıkıştırmasıyla birlikte kullanılacağı öne sürülüyor. Bu yapının yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltması ve büyük veri akışını daha akıcı hale getirmesi bekleniyor. Geriye dönük uyumluluk tarafında ise Project Helix'in dört nesil Xbox oyununu destekleyeceği iddia ediliyor. Xbox'ın bu alandaki güçlü sicili göz önüne alındığında söz konusu yaklaşım tutarlı görünüyor.

Fiyat Rakamları Kaygı Yaratıyor

Sızıntıların en çok konuşulan kısmı ise fiyat. Project Helix için dile getirilen aralık 900 ile 1.200 dolar arasında seyrediyor. Bu rakamlar cihazın geniş kitlelere yönelik erişilebilir bir konsol değil, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefleyen üst segment bir ürün olabileceğine işaret ediyor.

Karşılaştırma açısından da ilginç bir tablo var. PlayStation 6 için yaklaşık 600 dolarlık bir fiyat beklentisinden söz ediliyor. Bu durum, yeni nesilde Sony ve Microsoft'un birbirinden oldukça farklı stratejiler izleyebileceğine dair ipuçları veriyor: Biri performans ve ekosistem bütünlüğüne, diğeri erişilebilir fiyatla geniş kullanıcı kitlesine odaklanıyor.

2028'e Kadar Bekleyeceğiz

Takvim tarafında alpha geliştirici kitlerinin 2027'nin başında dağıtılması beklenirken tüketici sürümünün 2028'e kalabileceği öngörülüyor. Tüm bu iddiaların henüz resmi bir doğrulaması bulunmuyor. Microsoft'un Project Helix hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor.