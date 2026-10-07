Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un 30 Eylül'de imzaladığı SB 868 düzenlemesi, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Senatör Scott Wiener tarafından hazırlanan yasa özellikle çatıya güneş paneli kurma imkanı bulunmayan kiracılar ve apartman sakinlerinin küçük ölçekli güneş enerjisinden yararlanabilmesini amaçlıyor.

PRİZE BAĞLANARAK ELEKTRİK ÜRETECEK

"Balkon güneşi" olarak adlandırılan sistemler, geleneksel çatı panellerinden daha küçük ve taşınabilir olacak. Panel tarafından üretilen elektrik bir mikro inverter aracılığıyla evde kullanılabilecek elektriğe dönüştürülecek ve sistem uygun bir priz üzerinden tesisata bağlanacak. Böylece üretilen enerji evde çalışan cihazlar tarafından tüketilecek ve şebekeden çekilen elektrik miktarı azaltılabilecek.

Yeni düzenleme kapsamında bir konutta kullanılabilecek sistemlerin toplam AC çıkışı en fazla 1.200 watt olacak. Bu güç, kullanım koşullarına bağlı olarak buzdolabı ve bazı küçük ev aletlerinin elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilecek seviyede. Yasa ayrıca bu sistemleri 1 Ocak 2030'a kadar mevcut elektrik şirketlerinin bağlantı anlaşması ve benzeri şebeke bağlantı prosedürlerinden muaf tutuyor.

GÜVENLİK ŞARTI GETİRİLDİ

Panellerin doğrudan ev tesisatına bağlanacak olması nedeniyle sistemlere teknik güvenlik koşulları da getirildi. Cihazların UL veya eşdeğer ulusal test kuruluşlarından gerekli sertifikaları alması ve elektrik kesintisi sırasında enerjinin şebekeye geri verilmesini otomatik olarak engelleyen koruma sistemine sahip olması gerekiyor.

Kaliforniya'da mevcut ürünlerin tamamı henüz yeni şartları karşılamıyor. Ancak sektördeki bazı şirketlerin gerekli sertifikaları 2026 sonuna kadar almayı hedeflediği, uygun ürünlerin ise 2027 içerisinde satışa çıkmasının beklendiği belirtiliyor. Böylece çatıya panel kuramayan milyonlarca kişi için daha küçük ve taşınabilir bir güneş enerjisi seçeneğinin önü açılmış olacak.