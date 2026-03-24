Sıfır Atık Projesi’nde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından revize edilen “Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” ile evsel atık yağların çevreye zarar vermeden yönetilmesi hedefleniyor. Buna göre, kullanılmış bitkisel yağların lavaboya, kanalizasyona, toprağa ya da su kaynaklarına dökülmesi kesin olarak yasaklanacak.

Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, kullanılmış kızartma ve yemeklik yağları belediyelerin oluşturacağı toplama sistemlerine, atık getirme merkezlerine, mobil toplama noktalarına veya satış noktalarına teslim etmekle yükümlü olacak. Belediyeler ise bu süreç için gerekli altyapıyı kurarak hanelerden düzenli atık yağ toplamak zorunda olacak. Marketler de “yağı satan sorumluluk almalı” ilkesi doğrultusunda vatandaşlardan sızdırmaz kaplarla getirilen atık yağları kabul ederek lisanslı tesislere ulaştıracak.

Toplanan atık yağlar yalnızca lisanslı biyorafinerilerde işlenerek biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılacak. Bu yağların doğrudan akaryakıta ya da gıda ürünlerine karıştırılması yasaklanırken, restoran, otel ve yemek fabrikaları da “bitkisel atık yağ üreticisi” kapsamında değerlendirilecek. Uzmanlara göre lavaboya dökülen 1 litre atık yağ, yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirleterek ciddi bir çevre tehdidine yol açıyor.