Yeni yılla beraber yeniden değerleme oranlarının etkisiyle kalem kalem peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Sürücülerin her yıl veya iki yılda bir yaptırmakla yükümlü olduğu araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri de bu artış kervanına katılıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2027 yılı itibarıyla araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin yaklaşık yüzde 28 oranında artırılmasının beklendiğini duyurdu.

Enflasyon ve ekonomik göstergeler doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı, 2027 yılı için araç sahiplerinin masraflarını ciddi oranda katlayacak.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, beklenilen yüzde 28’lik artış oranının kesinleşmesi halinde otomobil muayene ve egzoz emisyon ücretlerinde belirgin bir fiyat yükselişi yaşanacak.

Yapılan hesaplamalara göre güncelleme sonrası oluşacak yeni tarifeler şu şekilde yansıyacak:

Otomobil Muayene Ücreti: Mevcutta 3 bin 288 TL olan muayene harcı, zamla birlikte 4 bin 208 TL’ye yükselecek.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti: Halihazırda 460 TL olarak uygulanan ölçüm bedeli ise 589 TL’ye çıkacak.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen bu zam oranlarıyla birlikte otomobil sahiplerinin periyodik araç bakımlarının yanı sıra resmi zorunlu prosedür maliyetleri de önemli ölçüde artmış olacak.