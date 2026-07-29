SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programında konuşan Selçuk Özdağ, grubun çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Biz grubumuzu yaşatacağız. Dört milletvekiliyiz. Bu grubun misyonuna herkes inanıyor. Bu grupla beraber direniyoruz, bu grupla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği kanun tekliflerine karşı daha güçlü şekilde söz alıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI YALANLANDI

Selçuk Özdağ, kamuoyunda gündeme gelen İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti. Bağımsız milletvekili statüsünde çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Özdağ, önceliklerinin Yeni Yol Grubu'nun Meclis'teki varlığını korumak olduğunu söyledi.

DÖRT MİLLETVEKİLİ BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Gelecek Partisi'nin feshedilmesiyle birlikte Yeni Yol Grubu'nda yer alan Gelecek Partisi kontenjanındaki milletvekilleri bağımsız statüye geçti. Meclis çalışmalarını Yeni Yol Grubu çatısı altında sürdürecek isimler şöyle:

Sema Silkin Ün (Denizli)

Selçuk Özdağ (Muğla)

Kani Torun (Bursa)

Mustafa Bilici (İzmir)

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu'nun, söz konusu dört bağımsız milletvekiliyle birlikte TBMM'deki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.