Bursa Milletvekili Kani Torun’un önceki gün istifası ile Yeni Yol grubu düştü. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) Milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol’a geçtj ve 20. sandalyeyi tamamladı.

Yüksel bir dönem 3 eşi olduğunu açıklamış ve “Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur, Allah müsaade etmiş niyetim dörde kadar gitmek’’ demiş ve 4. evliliğini de kendisinden 50 yaş küçük üniversite 3. sınıf öğrencisi bir kız ile yapmıştı.

NİKAH ŞAHİDİ ERBAKAN

Bu evliliğinde Yüksel’in nikah şahitliğini Fatih Erbakan yapmıştı. AKP’li eski Bakan Suat Kılıç’ın kayınpederi eski müftü Yüksel (77), Almanya’da Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Başkanlığı yapmış, 1990’da ‘Avrupa Şeyhülislam’ unvanını almıştı.

CHP İLE AŞILMIŞTI

Yeni Yol’un Meclis grubu daha önce de benzer bir kriz yaşamıştı. Ağustos ayının başında İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin partiden istifa etmesiyle sandalye sayısı 19’a düşmüştü. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Yeni Yol’a katılmasıyla parti yeniden 20 milletvekiline ulaşmıştı.