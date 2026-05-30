Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun tamamlandığında 42 ili birbirine bağlayan ulaşım ağı içerisinde önemli bir bağlantı noktası olacağını bildirdi.

TRAFİK YÜKÜNÜN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara ile Kırıkkale arasında inşa edilen otoyolun, bölgeler arası ulaşımı desteklemesi ve mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

Açıklamada, Ankara'nın doğu-batı ile kuzey-güney ulaşım hatlarının kesişiminde yer aldığına, Kırıkkale'nin ise doğu ve kuzey yönündeki kara yolu bağlantılarında önemli bir kavşak konumunda bulunduğuna dikkat çekildi.

YENİ OTOYOL PROJELERİNE BAĞLANTI SAĞLAYACAK

Yetkililer, projenin yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olarak değil, Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı otoyol ağının ilk aşamalarından biri olarak değerlendirildiğini belirtti. Otoyolun ilerleyen yıllarda Samsun ve İran sınırına uzanması planlanan yeni otoyol projeleriyle bağlantı kurmasının öngörüldüğü ifade edildi.