Üst üste dördüncü şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, aynı zamanda seçim atmosferine girdi. 23 Mayıs’ta yapılacak Olağan Seçim Toplantısı öncesinde Başkan Dursun Özbek, rakipsiz şekilde sandığa girecek. Özbek, dün akşam Divan Kurulu’na sunduğu yeni listesinde önemli değişikliklere imza attı.

ABDULLAH KAVUKCU TERFİ ETTİ!

Mevcut yönetimde yer alan İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu, Ece Bora ve Timur Kuban yeni dönemde olmayacak. Buna karşılık Sportif A.Ş.’de “Transfer sihirbazı” olarak bilinen Abdullah Kavukcu, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mecit Mert Çetinkaya yeni yönetimde yer alacak. Özbek yenilenen kadrosuyla hem sportif hem de kurumsal anlamda yoluna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.