Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de içten yanmalı motora sahip otomobiller için geçerli yeni tavan ve taban fiyatlar şu şekilde listelendi:

İstanbul: En riskli grup olan 0. basamaktaki sürücüler için prim 58 bin 214 lira, en düşük riskli 8. basamaktaki sürücüler için 9 bin 702 lira.

Ankara: 0. basamak prim tutarı 56 bin 566 lira, 8. basamak prim tutarı 9 bin 428 lira.

İzmir: 0. basamak prim tutarı 54 bin 919 lira, 8. basamak prim tutarı 9 bin 153 lira.

Risk grupları arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500 seviyesinde bulunuyor.

TAKSİ VE OTOBÜSLERDE GÜNCEL SİGORTA TUTARLARI

Ticari araç gruplarında primler binek otomobillere kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor:

Taksiler: İstanbul'da 0. basamak primi 172 bin 447 lira, 8. basamak primi 28 bin 741 lira. Ankara'da tavan fiyat 167 bin 566 lira, taban fiyat 27 bin 928 lira. İzmir'de tavan fiyat 162 bin 686 lira, taban fiyat 27 bin 114 lira.

Otobüsler (31+ Koltuk): İstanbul'da 0. basamaktaki otobüsler için prim 423 bin 661 lira, 8. basamak için 70 bin 610 lira olarak açıklandı.

POLİÇESİZ YOLA ÇIKMANIN CEZAI YAPTIRIMLARI

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar tespit edildiğinde 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor ve eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor.

Kazaya karışılması halinde sigortasız araç kullanım cezası 2 bin 39 lira olarak uygulanırken, karşı tarafa verilen tüm maddi hasar sorumluluğu araç sahibine yükleniyor.

Poliçenin süresinde yenilenmediği durumlarda gecikilen her 30 gün için prime yüzde 5 sürprim ekleniyor; bu ek artış toplamda maksimum yüzde 50'ye kadar ulaşabiliyor. 1. basamaktayken yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu kazaya karışan sürücüler 0. basamağa düşürülüyor ve primlerine yüzde 200 oranında zam uygulanıyor.