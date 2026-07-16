Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Te Anau kasabası yakınlarında ‌5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer deprem sonrası tsunami uyarısı yayınladı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı'na göre, depremin merkez üssü, turistik Fiordland bölgesinin sınırındaki Te Anau kasabasının yaklaşık 40 km kuzeyinde tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi (GFZ), depremin 50 km'nin üzerinde bir derinlikte olduğunu belirledi.

20 BİN KİŞİ KIYI ŞERİDİNDEN KAÇTI

Yeni Zelanda basınına göre tsunami uyarısından sonra 20 bin kişi ada ülkesinin kıyı şeridini tahliye etti.

Başbakanlık ofisi, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, şu anda yurtdışında bulunan Başbakan’ın durumla ilgili olarak sürekli bilgilendirildiğini belirtti.

Daha önce, Christopher Luxon’un X hesabından, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nın bir tsunami uyarısı yayınladığını belirten bir paylaşım yayınlanmıştı.

Uyarıya göre ülkenin güney batı kıyısının acilen boşatılması, kalan kıyı kesimlerinde dikkatli olunması önemle vurgulandı.