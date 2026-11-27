Yeni Zelanda’da bu hafta tamamlanan oy sayım işlemlerinin ardından genel seçimlerde yeni lideri, en az sandalye kazanan parti belirleyecek.

Kesinleşen sonuçlar, Başbakan Christopher Luxon hükümetinin geleceğini, partisinin iş ilanına yanıt verip mülakattan sonra genel başkan seçilen 38 yaşındaki siyasi açıdan tecrübesiz Qiulae Wong’un ellerine bıraktı.

Mevcut koalisyonun parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmesi için, 7 sandalye kazanarak Yeni Zelanda’da modern siyasi düzenin dışında kurulup parlamentoya giren ilk parti olan Fırsat Partisi'nin (Opportunity Party) 38 yaşındaki lideri Qiulae Wong’un desteğini alması gerekiyor.

2016 yılında kurulan merkez çizgideki Fırsat Partisi’nin başarısı, küresel ölçekteki diğer demokrasilere benzer şekilde seçmenlerin ana akım siyasetin dışındaki partilere yönelişini yansıttı.

Seçimlerde kayıtlara geçen en düşük ikinci katılım oranı görülürken, en büyük iki parti olan Ulusal Parti ve İşçi Partisi’nin toplam oy oranı tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

KOLTUK DENGELERİ EŞİKTE KALDI

7 Kasım’daki seçim günü ve öncesinde kullanılan normal oyların yeniden sayılması ile yaklaşık 485 bin "özel oyun" hesaba katılmasının ardından, merkez sağdaki Ulusal Parti ile küçük sağcı müttefikleri Yeni Zelanda Önce ve ACT, genişletilmiş 130 sandalyeli parlamentoda 65 sandalye kazandı.

Bu rakam, muhafazakar koalisyona az bir farkla üstünlük sağlayan ancak yarışı başa baş bırakan seçim gecesi ön verilerinin iki sandalye gerisinde kaldı.

Özel oylar, yurt dışında veya seçmenin kendi seçim bölgesi dışında kullandığı oylardan oluşuyor.

Eski Başbakan Chris Hipkins liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi 36, sol kanattaki müttefiki Yeşiller Partisi ise 17 sandalye elde ederken; yerli haklarını savunan sol eğilimli Te Pāti Māori partisi 5 sandalyede kaldı.

ÇEVRECİ BAŞKAN, BAŞBAKANI SEÇECEK

Wong, seçim öncesinde partisinin tüketiciler için fiyatları düşürmek, sağlık finansmanını artırmak ve siyasi reform yapmak dahil olmak üzere pazarlığa kapalı beş temel politikası olduğunu açıklamıştı.

Parti ayrıca okyanusun kirlilik seviyesini iyileştirmeye yönelik adımlar atılmasını ve hükümetin Paris Anlaşması kapsamındaki iklim yükümlülüklerine "yeniden bağlılık göstermesini" talep ediyor.

Partiler arasındaki görüşmelerin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ülkenin yeniden seçime gitmesi gündeme gelebilir.

Kamuoyunda "Q" lakabıyla tanınan Wong, müzakerelere ilişkin olarak "Hemen başlamaya hazırız" dedi.

QUILAE WONG KİMDİR?

Eski bir KPMG danışmanı olan Wong’un geçmiş kariyerinde, Londra’daki sürdürülebilir moda girişiminde Vivienne Westwood ve Stella McCartney gibi büyük markalarla yaptığı çalışmalar yer alıyor.

Otago Üniversitesi hukuk profesörü Andrew Geddis, Wong hakkında "Muhtemelen seçim kampanyasının başlamasına birkaç ay kalana kadar kimse onun hakkında hiçbir şey duymamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Auckland Üniversitesi sosyal bilimler fahri akademisyeni Mark Boyd ise "Jacinda Ardern’in ve onun yarattığı etkinin izlerini görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Ardern, 2017 yılında 37 yaşındayken Yeni Zelanda başbakanı olmuş ve Luxon’ın iktidara gelmesinden kısa bir süre önce, 2023 yılına kadar İşçi Partisi lideri olarak bu görevi sürdürmüştü.